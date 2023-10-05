Евросовет отменил пресс-конференцию по итогам саммита ЕПС

Фото: 123RF/lanksv

Пресс-конференцию с участием главы Евросовета Шарля Мишеля отменили без указания причины. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие должно было состояться по итогам проходящего 5 октября в Гранаде саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Пресс-конференция была запланирована на 16:00 по московскому времени, однако она исчезла из сетки трансляций Еврокомиссии.

В пресс-службе Евросовета подтвердили, что мероприятие отменено. Причина не раскрывается.

Ранее сообщалось, что лидеры Армении, Франции, Германии Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, а также глава Евросовета Шарль Мишель встретятся в испанском городе Гранада, несмотря на отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева. Участники мероприятия поднимут вопрос практических мер по продвижению и углублению повестки ЕС – Ереван.

В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе