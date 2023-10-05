Байден допустил две ошибки в конфликте на Украине – генерал ВС США

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Президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки в противостоянии с Россией в украинском конфликте, считает бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Во-первых, он еще не определил, какова наша цель в этом противоборстве – почему мы даем Киеву 50 и более миллиардов долларов. Поскольку нет конкретной цели, Соединенным Штатам очень сложно проводить политику в отношении Украины", – сказал Ходжес в интервью Rzeczpospolita.

По его мнению, если бы Байден заявил, что целью США является победа ВСУ, американцы с большей готовностью поддержали бы Киев.

Также военный считает, что Байден чрезмерно опасается ядерной угрозы со стороны России. Как он отметил, частично это связано с тем, что в администрацию действующего президента входит много бывших сотрудников администрации Барака Обамы, настроенных на диалог с Москвой.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон скоро объявит о выделении Киеву нового пакета вооружений. Она объяснила, что это будет сигнал того, что США продолжают поддерживать Украину.

До этого американский лидер Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине.

У Пентагона осталось около 5 млрд долларов на оказание финансовой помощи Украине – СМИ