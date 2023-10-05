Франция приступит к выводу войск из Нигера в течение недели

Фото: ТАСС/EPA/ISSIFOU DJIBO

Французские военные, которые дислоцируются в Нигере, начнут покидать эту страну в течение недели, сообщает агентство AFP со ссылкой на Главный штаб Вооруженных сил Франции.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Впоследствии он назвал себя новым главой государства.

Мятежники призвали мировое сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны. Они также предупредили, что это может стать причиной катастрофических последствий.

Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти.

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции