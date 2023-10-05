Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал просьбы президента Украины Владимира Зеленского к Западу о финансировании Киева отвратительными. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть", – написал экс-военный на своей странице в соцсети.

По словам Макгрегора, украинский лидер просит очередной миллиард долларов у США каждые несколько минут. При этом отследить, куда именно направляются западные средства, американские власти не могут.

Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Киеву около 1,1 миллиона изъятых у Ирана патронов для стрелкового оружия. Боеприпасы, как пояснило военное командование США, забрали у Корпуса стражей исламской революции в рамках перехвата морского судна.



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