Дуда напомнил о соглашении спецслужб Польши и РФ, заключенном при Туске

Фото: ТАСС/ EPA/SERGEY DOLZHENKO

Президент Польши Анджей Дуда напомнил о соглашении, которое заключили российские и польские спецслужбы во время премьерства Дональда Туска в 2012 году, и намекнул, что глава правительства может продолжать вести это сотрудничество. Об этом пишет РИА Новости.

Дуда отреагировал на сообщение о том, что задержанный в Польше за шпионаж россиянин Павел Рубцов, которого впоследствии обменяли, мог в рамках ознакомления с материалами дела получить доступ к секретным документам.

По словам польского президента, на тот момент силовикам было известно, что Рубцов якобы был российским агентом. Кроме того, Дуда подчеркнул, что Туск выразил на это согласие.

"Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит", – заключил глава Польши.

Рубцов стал участником масштабного обмена заключенными, который состоялся в аэропорту турецкой Анкары 1 августа. Вместе с ним на родину вернулись Вадим Красиков, который отбывал наказание в Германии за убийство, Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.

Известно, что россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, однако в ряде случаев их вина не была доказана. Кроме того, российские граждане в ходе судебных слушаний и во время отбывания назначенных им сроков отказывались признавать свою вину.