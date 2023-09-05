В Росгвардии сообщили о наступлении ВСУ в районе Новодонецкого

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Вооруженные силы Украины перешли к наступательным действиям в районе Новодонецкого и Новомайорского на юго-западе Донецкой Народной Республики, сообщил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое. Там противник пытается прорваться с применением большого числа бронетехники.

Ходаковский рассказал, что на протяжении нескольких дней ВСУ чуть ли не круглосуточно обстреливали позиции российских военных. Несмотря на это, по его словам, потери оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать.

Тем не менее, добавил он, интенсивная артиллерийская работа ВСУ оказала на российских бойцов не только психологическое воздействие, но и привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов помешала саперам поставить новые мины и восстановить разрушенное.

Замглавы Росгвардии по республике добавил, что в результате противник смог подойти к российским позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант и после работы прямой наводкой по укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции артиллерии РФ.

По словам Ходаковского, сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя такую же тактику.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что на Украине случайно озвучили информацию о потере 400 тысяч бойцов ВСУ с начала кризиса. Он отметил, что это превышает совокупные потери США во Второй мировой войне.

До этого член палаты представителей конгресса США Энди Харрис признал, что контрнаступление украинских войск провалилось, и заявил, что президенту Украины придется идти на переговоры.

Экс-разведчик США заявил, что Украина готовится перейти от наступления к обороне