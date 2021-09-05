Захарова заявила, что Россия получала сигналы от Берлина и Парижа о встрече, но не о G7

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия получала сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но о том, что она планируется в формате G7, сказано не было, сообщает РИА Новости.

"Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встрече, но речи о семерке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки. Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семерки по России и то неучастию, то участию в формате", – сказала Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Мотэги заявил, что главы МИД стран G7 планируют провести встречу с участием России и КНР 8 сентября.

По мнению Захаровой, у партнеров "большой семерки" отсутствует четкое понимание, чего они хотят от себя и окружающего мира.

Ранее Захарова в ходе брифинга сообщила, что в этом году Международный антифашистский форум пройдет в Москве 8 и 9 сентября. По словам Захаровой, спустя 80 лет с начала Великой Отечественной войны люди вновь сталкиваются с проявлением фашизма.

