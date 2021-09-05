Главкому ВСУ, захотевшему проехать по Красной площади на танке, предложили автозак

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ахинеей и несбыточной мечтой желание нового главкома ВС Украины Валерия Залужного проехаться на танке по Красной площади.

По словам парламентария, Залужный может проехать там либо в такси, либо в автозаке.

"Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. <...> По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдется, пусть такси берет, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке", – приводит слова Белика РИА Новости.

Ранее Залужный, отвечая на соответствующий вопрос в эфире украинского "5 канала", заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

На должность главнокомандующего ВС Украины Залужный был назначен 27 июля. Ранее эту должность занимал Руслан Хомчак.