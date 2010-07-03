Трамп перевел деньги из программы по сдерживанию России на строительство стены

05 сентября, 22:09
05 сентября, 22:09
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Фото: ТАСС/Dimitrios Manis/SOPA via ZUMA Wire
Президент США Дональд Трамп направил деньги из программы "Европейская инициатива сдерживания", направленной на "сдерживание российской агрессии", на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).
Сенатор считает, что выделенную сумму (771 миллион долларов) должна была заплатить Мексика, уточнив, что такими перенаправлениями средств американский лидер проигнорировал полномочия Конгресса по выделению средств из государственного бюджета.
"Сокращение финансирования, используемого для укрепления наших надежных европейских союзников против российской агрессии с целью продвижения вперед политически мотивированного тщеславного проекта президента – за который, как он обещал, заплатит Мексика – возмутительно, ошибочно, а также ослабляет нашу национальную безопасность", – сказал Шумер.
Ранее администрация Трампа заявила, что возьмет 3,6 миллиарда долларов на возведение новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. В общей сложности это коснется 127 проектов.
Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Перед этим в руководстве аппарата сотрудников Белого дома сообщили, что режим ЧП позволит Трампу получить около восьми миллиардов долларов на строительство стены. Бюджет Конгресса предусматривает 1,375 миллиарда долларов.
В тот же день президент США подписал годовой проект американского бюджета. Его увеличили на 1,7 миллиарда долларов.
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