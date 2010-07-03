Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продление антироссийских санкций ЕС против России контрпродуктивно для самого Евросоюза, передает РИА Новости.

"Это такая заезженная пластинка, но фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза, которому предстоит немало трудностей в связи с Brexit и другими процессами", – заявила Захарова.

Накануне источник в структурах ЕС сообщил, что постпреды стран Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против физлиц и организаций, которых обвиняют в "подрыве суверенитета Украины".

Документ будет приниматься в письменной форме постпредами стран Евросоюза. Далее его должен одобрить Совет ЕС.

Ранее Владимир Путин заявил, что шансы на сближение России с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров. Президент подчеркнул, что не видит непреодолимых препятствий на пути восстановления отношений между РФ и ЕС.

27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.

Москва отвечает ЕС зеркально. В августе 2014 года оказался запрещен импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

