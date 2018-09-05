Эксперт оценил слова Эрдогана о сотрудничестве с Россией по Идлибу

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Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский объяснил заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о важности сотрудничества между Москвой и Анкарой на фоне возможной военной операции правительственных сил в провинции Идлиб.

"Слова Эрдогана идут в унисон с предупреждениями, которые доносятся с Запада. Операция по уничтожению террористических организаций должна быть достаточно крупной, так как в регионе проживает почти миллион человек. Кроме того, среди них хорошо укоренились боевики. Многие семьи террористов, вышедшие из предыдущих окружений по гуманитарных коридорам, были вывезены на спецтранспорте", – рассказал Надеин-Раевский в беседе с RT.

Кроме того, он отметил, что зона Идлиба находится в ответственности Турции, так как ее блокпосты есть по территории региона, а российские – на границах.

Надеин-Раевский также подчеркнул, что для Эрдогана наиболее важен вопрос беженцев, которые после проведения операции могут прибыть в Турцию.

"К трем миллионам сирийских беженцев добавится еще достаточно значительное количество. Турция хочет решить вопрос мирным способом на встрече в Тегеране. Беспокойство Анкары можно понять, так как увеличение переселенцев становится бременем для Турции при безработице в 11 процентов", – подытожил Надеин-Раевский.

Ранее Эрдоган заявил, что считает сотрудничество с Россией по ситуации в Идлибе очень важным на фоне возможной операции правительственных сил и выразил надежду, что на саммите Россия – Турция – Иран, который состоится седьмого сентября в Тегеране, странам удастся предотвратить действия сирийского режима.