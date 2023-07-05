Генсек ООН не нашел в себе мужества признать преступления ВСУ против детей – Небензя

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не признал преступления ВС Украины против детей в ходе конфликта, так как не нашел в себе мужества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя РФ при ООН Василия Небензю.

Гутерриш принял политическое решение, на него оказывает давление Запад, уточнил Небензя на заседании Совета безопасности ООН по вопросу детей в вооруженных конфликтах. Он также отметил, что обвинения со стороны ООН в адрес РФ о преступлении против детей не имеют фактических оснований.

"Любой неангажированный эксперт мог бы подтвердить, что для решений генерального секретаря нет фактических оснований. Это видно и из самого доклада, в котором нет конкретики", – объяснил политик.

По его мнению, эпизоды предполагаемых нарушений описаны так, что их невозможно верифицировать. Также запросы России о получении уточнений не дали результатов.

Ранее ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей в ситуациях вооруженных конфликтов. В то же время организация признала причастность ВСУ к таким же нарушениям, но не внесла Украину в список. В частности, в докладе указано, что ВСУ имеют причастность к смерти и нанесению увечий детям, незаконному удерживанию, использованию их как живого щита, а также атакам по школам и больницам и их использованию в качестве военных объектов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что РФ эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы. Около 300 несовершеннолетних были устроены в российские семьи, но это было не усыновление, а временная опека, подчеркнул он. Они могут вернуться к своим родителям, если от взрослых поступит соответствующий запрос.

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей