Североатлантический альянс подтвердил создание Совета Украина – НАТО

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Североатлантический альянс подтвердил, что окончательное решение о создании Совета Украина – НАТО (СУН) было принято, первое заседание состоится в Вильнюсе 12 июля, во время второго дня саммита, на котором будут присутствовать главы стран – членов Альянса. Об этом сообщает ТАСС.

"12 июля с 13:00 до 15:00 (совпадает с московским временем. – Прим. ред.) – встреча Совета Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции", – сказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит со вступительным словом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Украины есть все основания для получения приглашения в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11–12 июля.

По его словам, от саммита необходим "очень четкий и понятный сигнал" о том, что Украина может стать равноправным членом НАТО после окончания конфликта.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украина не сможет стать членом НАТО в условиях конфликта на ее территории.

Он подчеркнул, что страна считает необходимым проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта. В данный момент страны Альянса ведут переговоры с Киевом по этому вопросу, добавил канцлер.



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