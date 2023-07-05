09:22Политика
Израиль завершил операцию в палестинском Дженине – СМИ
Фото: depositphotos/dnaveh
Армия Израиля покинула лагерь беженцев в палестинском городе Дженин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильских военных.
"Подразделения покинули лагерь палестинских беженцев в Дженине", – заявил источник в израильской армии.
Неназванный военный также утвердительно ответил на вопрос журналистов, завершена ли начатая Израилем контртеррористическая операция.
Ранее израильские военные начали масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на западном берегу реки Иордан в ночь на 3 июля.
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру, которую местные вооруженные боевики использовали как наблюдательный пункт и место сбора для планирования атак против Израиля.
Накануне израильские СМИ сообщили о начале вывода военных из Дженина.
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