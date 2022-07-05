Европарламент одобрил вступление Хорватии в зону евро

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Европейский парламент одобрил переход Хорватии на евро с 1 января 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике пресс-службы ЕП.

"Доклад, указывающий, что Хорватия выполнила все условия для перехода на евро с 1 января 2023 года, поддержан 539 депутатами. Против проголосовали 45, 48 парламентариев воздержались", – говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что для перехода страны в зону евро позицию ЕП должны поддержать страны, входящие в Евросоюз.

24 июня стало известно, что лидеры и главы правительств стран, входящих в Евросоюз, на саммите в Брюсселе утвердили решение Еврогруппы о присоединении Хорватии к зоне евро с 2023 года.

Кроме того, Еврокомиссия и Европейский центральный банк дали позитивную оценку выполнению Хорватией условий, необходимых для присоединения к зоне евро. 15 июня Еврогруппа одобрила данный шаг.

