Политолог рассказал о выполнении Зеленским минских соглашений

Вопрос о выполнении президентом Украины Владимиром Зеленским минских соглашений прокомментировал ИА "НСН" украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По мнению эксперта, со стороны Украины любой прогресс возможен не ранее конца месяца – лишь после того, как "будет новый парламент и сформировано новое правительство". "Пока команда нового президента действует аккуратно, чтобы не подвергнуться нападкам тех активистов и политических сил, которые в каждом шаге по реализации минских соглашений видят масштабную капитуляцию, сдачу интересов Украины", – пояснил политолог.

Он отметил, что нынешнее положение дел "нервирует новую власть" и "заставляет ее действовать очень осторожно". Как подчеркнул Карасев, команда Владимира Зеленского "еще не получила тот комплекс инструментов и возможностей, которые могли бы гарантировать ей спокойствие в случае резких шагов". Это необходимое условие для "последовательных шагов по реализации минских соглашений", напомнил украинский политолог.

Говоря о возможных последующих шагах команды Зеленского, эксперт не исключил "снятие экономической блокады и восстановление финансовой структуры для того, чтобы жители ДНР и ЛНР получали пенсии с Украины". По мнению Карасева, "затем возможно все-таки решение по выборам и начало какой-то хотя бы частичной амнистии". Однако, добавил политолог, любые шаги в этом направлении можно ожидать только после выборов.

Зеленский назначил внеочередные выборы в Верховную раду на 21 июля. Как отметил Вадим Карасев, по их итогам партия президента Украины рассчитывает получить большинство в парламенте, но, вполне возможно, что ей придется сформировать коалицию.

Ранее Владимир Путин ответил на призывы к соблюдению РФ минских соглашений. Глава государства задал вопрос, почему Запад требует выполнения минских соглашений только от Москвы, а не от Киева. Российский лидер напомнил, что Киев до сих пор не принял закон об амнистии ополченцев, хотя это предусмотрено минскими соглашениями. Путин также подчеркнул, что минские соглашения требуют восстановления экономических связей Украины с Донбассом, поэтому украинским властям нужно отменить указ о блокаде региона.