Байден назвал 15% американцев не очень хорошими людьми

11:19
Фото: ТАСС/Matt Rourke/AP
Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что около 15% американцев являются "не очень хорошими людьми". Об этом сообщает "Газета.ру".
Также он выразил мнение, что политика главы Белого дома Дональда Трампа ведет к расколу общества.
Байден подчеркнул, что "значительное большинство" американцев – это достойные люди, желающие блага для своей страны, однако от 10% до 15% граждан – "не очень хорошие люди".
Такое заявление он сделал на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полицейских. Один из правоохранителей надавил ему коленом на шею, Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. В итоге он умер в реанимации. После случившегося в разных городах США вспыхнули протесты.
Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.
Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. С начала протестов было задержано около 9,3 тысячи человек по всей стране. Пентагон направил 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона.
Акции протеста после гибели афроамериканца продолжаются в США
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