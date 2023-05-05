Боррель призвал отменить право вето стран Евросоюза во внешней политике

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал лишить страны ЕС права вето во внешней политике, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломата.

"Я поддерживаю принятие решений во внешней политике Евросоюза квалифицированным большинством. Проблема в том, что для этого нужен консенсус. И это значит, что странам ЕС придется отказаться от права вето, чего многие не хотят", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может выступить с предложением о введении нового пакета санкций против России в ближайшие дни. Послы ЕС обсудят ограничения 10 мая. До этого страны ЕС рассматривали возможность ввода рестрикций в отношении третьих стран, которые помогают РФ в обходе ограничений.

Кроме того, Боррель заявил, что Евросоюз создаст механизм, который позволит вводить санкции против граждан, обвиненных в коррупции. Однако при этом он не уточнил, на каком основании ЕК намерена считать людей не входящих в ЕС государств виновными в подобных преступлениях.

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