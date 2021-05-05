Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за России

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России Североатлантический альянс столкнулся с изменением распределения сил в мире.

По ее словам, важнейшим партнером Европы и естественным соратником Германии остаются Соединенные Штаты. Меркель добавила, что ни с одним другим регионом мира европейские государства не имеют столько общих ценностей и интересов.

"Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции", – отметила она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию и КНР в сближении для противостояния Западу. Он заявил, что власти двух стран прибегают к схожей риторике, когда говорят о США или Западе. Дипломат подчеркнул, что, помимо экономических факторов, китайско-российское сближение основано на отказе от демократических ценностей.

Боррель также называл Россию опасным соседом. При этом, по мнению дипломата, с Москвой стоит поддерживать контакт по важным темам.