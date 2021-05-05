Жители Австрии обвинили ЕС в предвзятости к России

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Евросоюз относится к России предвзято, придерживаясь антироссийской политики. Такое мнение выразили читатели австрийской газеты Der Standard, сообщает РИА Новости.

"Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует", – написал один из пользователей.

Еще один читатель отметил, что факт того, что Россия не будет терпеть оскорбления и эмбарго со стороны верных США стран, является очевидным.

"Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не было. Захват территорий Палестины – тоже никаких санкций. Саудовская Аравия – никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда санкции были просто смешными. До сих пор нет никаких санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС – никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире и хочет, чтобы его воспринимали как сильного и объективного партнера", – подчеркнули читатели.

30 апреля Россия запретила въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ Жак Мэр и другие специалисты.

В Евросоюзе допустили принятие ответных мер на санкции России. Там их назвали неприемлемым шагом, который не оправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания.

