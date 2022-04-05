Россия ответит на высылку дипломатов из Португалии – МИД

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Португалии объявить 10 российских дипломатов персонами нон грата.

"Россия даст соответствующий ответ", – заявила Захарова в беседе с ТАСС.

О решении выслать российских дипломатов правительство Португалии сообщило послу РФ, направив ноту. Власти страны заявили, что действия сотрудников дипмиссии подрывают национальную безопасность. Дипломатам дали две недели для выезда из Португалии.

О высылке сотрудников российских дипмиссий ранее объявил целый ряд государств. Так, власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. А Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

