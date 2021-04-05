В МИД рассказали о контактах с США по Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РФ и США ведут контакты по Украине на высоком уровне, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва заверила Вашингтон, что обвинения в якобы дестабилизации Россией ситуации на востоке Украины беспочвенны.

Он уточнил, что Штаты выразили озабоченность, на что им сказали, что поводов для этого нет.

"И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки", – цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет никакой угрозы ни для одной страны мира. Он уточнил, что передвижение российских военных осуществляется в том виде, в котором это необходимо для обеспечения безопасности России и ее граждан.

В Кремле также оценили заявления о наращивании сил РФ на границе с Украиной. По словам Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинил Россию в "игре мускулами" на территории Донбасса. Он отметил, что Киев всегда готов к любым провокациям.