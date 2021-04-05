В Киеве выступили против денонсации соглашений по Черноморскому флоту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украинская сторона выступает против денонсации харьковских соглашений с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что документ фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, устанавливает численность личного состава, кораблей и вооружений, а также обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.

Представитель МИД добавил, что соглашение предписывает России не иметь ядерного оружия на кораблях Черноморского флота.

"Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма", – цитирует Николенко RT.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по факту подписания и ратификации Верховной радой в 2010 году Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Служба безопасности начала досудебное расследование по причине совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство было открыто в отношении нескольких должностных лиц органов государственной власти.