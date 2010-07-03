Жириновский попросил ФСБ проверить факт его выдворения из Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал официальный запрос в Федеральную службу безопасности. Политик просит ведомство ответить, выдворялся ли он из Турции в 1970 году за шпионаж, передает Агентство "Москва".

Запрос отправлен в рамках иска о взыскании одного миллиона рублей с экс-главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера. Тот написал книгу, где упомянул о связях Жириновского с КГБ.

По словам юристов, политик просит подтвердить или опровергнуть факт его выдворения из Турции за шпионаж. Адвокаты отмечают, что полученный ответ станет ключевым доказательством по делу.

Защита Кловера приобщила к делу расшифровку пресс-конференции экс-посла Турции в США Нужета Кандемираю. На записи дипломат рассказал о выдворении Жириновского.

Среди прочих доказательств были отрывок из книги Эдуарда Лимонова и выдержки из интервью ряда политиков. Адвокат ответчика Ильнур Шарапов настаивает, что названные тексты делают подозрения Кловера обоснованными.

В 1969–1970 годах Жириновский стажировался в Турции, будучи студентом Института восточных языков при МГУ имени Ломоносова. После учебы политик ушел в армию. "Когда он мог стать шпионом, на призывном пункте?" – поинтересовался в суде представитель Жириновского.

Проведенная лингвистическая экспертиза показала, что в книге содержится негативная информация. Впрочем, это не подтверждает, что она порочит репутацию политика.

В качестве третьего лица в заседании участвовали представители издательства "Фантом Пресс". Они утверждают, что Жириновский никогда не отрицал факт того, что был задержан в Турции и провел 17 дней в тюрьме.

Изначально политик подал иск на издательство, а Кловер проходил в качестве третьего лица. Затем он остался единственным ответчиком. Зато сотрудники "Фантом Пресс" попросили возместить им судебные издержки в размере 200 тысяч рублей. Сам Жириновский хочет взыскать с Кловера миллион за порочащие его сведения.