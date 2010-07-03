В Госдуме оценили обещание украинского политика приехать в Москву "на танках"

В Госдуме оценили слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что он приедет в Москву "вместе с союзниками на танках". Зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT заявил, что Омелян – "больной человек".
"Украина сама создала большие проблемы своим гражданам, лишив их возможности прямого полета в Россию. В ответ на это наши службы предложили восстановить прямое сообщение, которое Украина прервала. И вместо того чтобы идти на сближение, команда Порошенко продолжает нагнетать обстановку", – подчеркнул Чепа.
Депутат отметил, что запрет прямых полетов из Украины в Россию противоречит интересам украинцев. Те украинские граждане, которые работают в России, очевидно, не будут голосовать за Порошенко, подчеркнул Чепа.
Ранее заявление Омеляна прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он подчеркнул, что единственным человеком, который собирался въехать в Москву на танке, был Гитлер, и у него был четкий план действий.
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