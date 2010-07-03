США, Китай и РФ могли бы вместе сократить расходы на оборону – Трамп

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Дональд Трамп уверен, что США, Китай и Россия смогли бы договориться о сокращении расходов на оборону и потратить эти деньги на что-то другое, передает ТАСС.

Свои мысли по данной теме американский лидер озвучил во время встречи в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

"США, Китай и Россия, все мы вкладываем миллиарды долларов в оружие, включая ядерное, что смехотворно. Я думаю, что в этом нет никакого смысла", – приводит слова Трампа информационное агентство.

По словам президента США, три страны могут договориться и перенаправить траты на вооружение на что-то более продуктивное для достижения долгосрочного мира.

Трамп высказался, что диалог о сокращении расходов на производство вооружений "может стать вторым этапом" после заключения торгового соглашения с Китаем.

В ответ на заявление главы Белого дома вице-премьер Госсовета КНР сказал, что считает эту мысль очень хорошей идеей.

На это Трамп подчеркнул, что в настоящее время нет никаких сроков для возможного начала такого диалога между странами.

Ранее американский президент потребовал отозвать российских военнослужащих из Венесуэлы. Заявление прозвучало в Овальном кабинете в Белом доме.

"Россия должна убраться из Венесуэлы", – сказал Трамп на встрече с женой лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которая приехала в Вашингтон. В случае отказа России американские власти будут рассматривать "все варианты" реагирования.