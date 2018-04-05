Эксперт из Британии призвал сохранить связи между Лондоном и Москвой

05 апреля 2018, 19:17
Фото: depositphotos/Fredex
Заместитель гендиректора британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Малкольм Чалмерс призвал сохранить связи между Москвой и Лондоном.
"Великобритания считает Россию очень важной европейской страной, но британское правительство должно было решительно отреагировать на то, что, по их мнению, с высокой долей вероятности было попыткой убить мистера Скрипаля", – заявил он, передает RT.
Эксперт считает, что пользы от новых антироссийских санкции не будет ни для Соединенного Королевства, ни для Евросоюза, ни для США. Он отметил, что от растущей напряженности страдает, как Россия, так и Запад.
По мнению Чалмерса, странам нужно развивать экономические контакты, а также сохранять связи для разрешения конфликтов на Украине и в Сирии. При этом он подчеркнул, что отказ Лондона предоставить Москве доказательства по делу Скрипаля не способствует развитию двусторонних отношений.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал дело Скрипаля неприкрытым глумлением над международным правом. Он считает, что страны организуют грубые политические провокации для демонизации России и преднамеренного нагнетания конфликта.
4 марта в центре британского Солсбери произошло покушение на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон заявил, что их отравили веществом "Новичок", который разработали в СССР. В результате в инциденте обвинили Россию. Москва категорически опровергает причастность к случившемуся.
Проанализировав ключевую улику по делу – отравляющее вещество, британские эксперты не смогли установить, где был изготовлен яд.
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