Лукашенко заявил, что Пригожин во время мятежа рвался к ядерной кнопке

Фото: ТАСС/Pool/Wagner Group/Planet Pix via ZUMA Press Wire/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года, по его мнению, пытался завладеть ядерным оружием. Об этом Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает РИА Новости.

"Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что власти России не допустили бы такого развития событий, которое также вызвало бы серьезное беспокойство на Западе.

Лукашенко рассказал, что во время мятежа сообщил Владимиру Путину о готовности направить белорусские спецподразделения для укрепления защиты Москвы. Он также напомнил, что в ходе телефонных переговоров с Пригожиным ему удалось договориться о перемещении членов ЧВК "Вагнер" на территорию Белоруссии.

Лукашенко добавил, что представители западных стран в неофициальном порядке благодарили его за содействие в урегулировании ситуации.

В ночь на 24 июня 2023 года отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Причиной захвата Пригожин назвал удар ВС РФ по позициям его солдат. В Минобороны опровергли его заявление.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направились обратно в полевые лагеря.