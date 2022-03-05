В Минобороны РФ указали на рост преступности среди населения на Украине

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Бесконтрольная раздача оружия гражданскому населению, радикалам и преступникам привела к росту преступности на Украине, сообщил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Ситуация обостряется чудовищным ростом преступности, спровоцированной украинской властью, которая без разбора вооружила жителей городов, радикально настроенных элементов, уголовников, досрочно освобожденных этой же преступной властью из мест заключения", – отметил Мизинцев.
Ранее он отмечал, что выданное гражданским стрелковое оружие работает против собственного народа для формирования обороны из живых щитов, а также грабежей и насилия над мирными жителями и иностранцами.
Также до этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что последние 8 лет на Украине действует русофобский режим, при котором в стране стала беспрепятственно распространяться нацистская идеология. Параллельно с этим государство накачивали оружием, появлялись такие неонацистские батальоны, как "Азов" и "Айдар".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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