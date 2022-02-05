В Госдепе заявили, что ожидали от Си Цзиньпина влияния на Путина по Украине

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Председателю КНР Си Цзиньпину следовало убеждать Владимира Путина на встрече в Пекине идти на деэскалацию вокруг Украины, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.
"Если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, а Китай будет отводить глаза в сторону, то это будет свидетельствовать о том, что Китай готов терпеть или же молчаливо поддерживает усилия России, направленные на принуждение Украины", – приводит его слова ТАСС.
Критенбринк также прокомментировал обнародованное совместное заявление лидеров РФ и Китая. Представитель Госдепа заявил, что оно отражает курс двух стран на дальнейшее сближение.
Владимир Путин прибыл в Китай в пятницу, 4 февраля. Там российский президент провел переговоры с Си Цзиньпином, а также посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
В ходе российско-китайских переговоров стороны приняли 16 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Среди них – соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения взаимодополняемости ГЛОНАСС и Beidou (BDS), подписанное "Роскосмосом" и Комиссией по китайской спутниковой навигационной системе.
Роспотребнадзор и Главное таможенное управление КНР между тем условились сотрудничать в области санитарной охраны территорий двух стран, а правительства государств подписали соглашение о сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения и конкурентной политики.
Путин прибыл с визитом в Пекин
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