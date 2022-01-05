Лукашенко обсудил c Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане

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Белорусский президент Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским и казахстанским лидерами Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Президент Токаев также ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.

На данный момент в столице республики Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения. Аналогичные решения предприняты в отношении Алма-Аты и области, а также Мангистауской области.