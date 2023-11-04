Киев потерял до 125 солдат на купянском направлении – МО РФ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военнослужащие на купянском направлении уничтожили украинские артиллерийские орудия и минометный расчет, авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Как отметил Зыбинский, общие потери противника составили до 125 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30 Молот, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного.

Ранее президент Владимир Путин в рамках встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что к началу спецоперации на Украине на Россию уже напали, поэтому пришлось "расчехлить автомат". Российский лидер сделал акцент на том, что у РФ не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.