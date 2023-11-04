Два россиянина были избраны в экспертные органы Генассамблеи ООН

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россияне Евгений Калугин и Вадим Лапутин были избраны экспертами во вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи ООН в области административно-бюджетных вопросов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представительство России при ООН.

Сообщается, что российский эксперт Калугин был единогласно утвержден членом Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам на период с 2024 по 2026 год. Эксперт Вадим Лапутин обошел представителя Эстонии в голосовании и был избран в Комитет по взносам.

Как подчеркнули в представительстве РФ, российская делегация подтвердила свою авторитетную роль в вопросах формирования регулярного бюджета всемирной Организации и методологии составления ее шкалы взносов.

Ранее стало известно, что третий комитет Генассамблеи ООН утвердил российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За принятие свой голос отдали 112 государств. В свою очередь, против выступили 50 стран, в том числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада. Воздержались 14 государств. Документом предлагается странам утвердить меры, в том числе в законодательстве и сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.