Пекин сообщил о наращивании сотрудничества с Москвой в области спутниковой навигации

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Пекин наращивает сотрудничество с Москвой в области спутниковой навигации и считает, что национальная система Beidou хорошо себя зарекомендовала, заявил глава Управления спутниковых навигационных систем Китая Жань Чэнци. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы осуществляем все более интенсивное и тесное сотрудничество с Россией. Система Beidou хорошо себя проявила в плане функциональности. Примеров тому множество, их не пересчитать", – заявил Жань Чэнци.

По его словам, КНР и РФ укрепляют стратегические контакты в данной сфере в соответствии с двусторонними рамочными соглашениями.

В частности, Чэнци упомянул совместные проекты России и Китая по стимулированию развития системы логистики и трансграничных перевозок.

Ранее сообщалось, что совместно заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите СОШ вызвало тревогу у США. Сенатор США Марши Блэкберн посчитал, что главы российского и китайского государств намерены объединиться в создании нового миропорядка, что может создать угрозу международной демократии и суверенитету.

До этого Путин обсудил с Цзиньпином ситуацию на Украине и обстановку на Тайване. В ходе двусторонней встречи российский лидер заявил, что РФ осуждает провокации США и саттелитов в тайваньском проливе, а также отметил сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.

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