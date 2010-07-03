В МИД Ирана назвали бесполезными новые санкции США

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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал бесполезными новые санкции США против ряда иранских лиц и генштаба ВС страны, сообщает РИА Новости.

"Как мы прежде неоднократно заявляли, подобные меры лишь показывают бедственное положение и беспомощность этого режима, который не умеет пользоваться рациональными механизмами дипломатии", – заявил Мусави.

Ране США ввели санкции против девяти граждан Ирана, а также генштаба ВС республики. В списке, в частности, фигурирует Моджтаб Хаменеи 1969 года рождения, который, предположительно, является сыном аятоллы Али Хаменеи.