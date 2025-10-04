Форма поиска по сайту

04 октября, 21:10

Политика

Новый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет в Египте 6 октября

Фото: depositphotos/azarbico

Новый раунд переговоров между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС пройдет в Египте 6 октября. Стороны обсудят условия обмена заложниками, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД арабской страны.

По словам главы подразделения Международного комитета Красного Креста (МККК) по вопросам вооружений и ведения военных действий Лорана Жизеля, организация готова выступить нейтральным посредником.

"Но вновь подчеркну, что мы призываем к немедленному и безусловному освобождению всех заложников", – указал он.

Ранее Белый дом опубликовал полноценный план из 20 пунктов по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Кроме того, палестинское движение должно согласиться не участвовать в управлении Газой. При этом предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу американского руководства. Он отметил, что представленный документ отвечает достижению военных целей страны.

Позже Египет и Катар передали ХАМАС план США. Представители переговорной делегации палестинского движения пообещали ответственно изучить данное предложение.

Новости мира: израильский удар по Газе унес жизни троих детей

Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
