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Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол с помощью повестки вызвал госсекретаря Энтони Блинкена для дачи показаний о выводе войск США из Афганистана. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что повестка была выписана комитетом, так как Блинкен якобы отказался выступить перед ними ранее. Согласно повестке, госсекретарь США обязан будет явиться для дачи показаний 19 сентября, иначе он будет обвинен в неуважении к конгрессу.

Госдеп США не согласился с назначенной датой, сославшись на занятость Блинкена и предложил альтернативные числа, уточняет телеканал.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что поспешный уход США из Афганистана в 2021 году был обусловлен намерением сосредоточиться на подготовке Украины к боевым действиям против России. Он утверждает, что американцы перебросили находившееся в Южной Азии оружие в Европу, что и позволило милитаризовать Киев.