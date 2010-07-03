В соцсетях активно обсуждают "список Ланового"

20:10
20:10
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Сети активно обсуждают "список Ланового". В соцсетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники" москвичи проявляют интерес к данной теме.
Как сообщает сайт "Аргументы и факты", в редакцию пришли сотни писем от жителей столицы, в которых они выражают одобрение опубликованному накануне списку. Артист отметил кандидатов, настроенных на диалог с властью, и попросил их поддержать.
"В своих откликах горожане солидарны с Лановым и также заявляют, что собираются прийти на избирательные участки в воскресенье", – отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Народный артист СССР Василий Лановой составил свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы в ответ на антисписок Алексея Навального.
"Я хожу на выборы все время, даже иногда вынужден приезжать из других городов, но я это делаю и считаю это необходимым. Есть Родина, есть страна, есть столица, которую я люблю, и есть Театр имени Вахтангова, где нужно быть обязательно! Навальный опять призывает вычеркивать? Господи боже мой, почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Дальше вопрос какой? Он призывает голосовать против тех кандидатов. Да, провластные называются они. Я в данном вопросе знаю только одно – я буду за них голосовать 100%, потому что я знаю, что эти люди тогда обязательно работают для страны, для столицы, для Москвы, а то, что там Навальный думает, меня совершенно не интересует", – сказал Лановой в эфире телеканала Москва 24.
СМИ уже опубликовали список кандидатов, за которых призывает проголосовать Лановой. В списке 42 фамилии.
Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.
Если вы зарегистрированы в округе, который в этом году участвует в эксперименте по электронному голосованию, у вас есть возможность проголосовать онлайн – со своего компьютера или телефона.
Список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома. Также сведения о кандидатах размещаются на стендах в помещениях УИК.
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