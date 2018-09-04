Песков заявил об отсутствии извинений от Лондона за высказывания в адрес Путина

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Лондон в отличие от главы ВТБ Андрея Костина, извинившегося за резкие слова в адрес экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, извинений Владимиру Путину в аналогичной ситуации не приносил, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Речь идет о словах Костина, которые тот произнес во время открытия учебного года в МГИМО, похвалив главу МИД Сергея Лаврова и допустив резкие высказывания в адрес его бывшего британского коллеги. Позднее глава ВТБ извинился за эмоциональные слова.

"Вы знаете, во-первых, хочется присоединиться к высокой оценке министра иностранных дел Лаврова. Второе, иные высказывания, сделанные руководителем банка, мы комментировать не будем, тем более, вы знаете, что было заявление самого банка", – цитирует Пескова РИА Новости.

Отношения Москвы и Лондона напряжены из-за "дела Скрипалей": 4 марта в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала также его дочь Юлия. Великобритания винит в покушении на бывшего разведчика российское правительство. В РФ решительно отрицают причастность к происшествию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также выступил перед студентами МГИМО в честь начала учебного года. Он прокомментировал высылку российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", заявив, что снимает шляпу перед британскими коллегами.

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