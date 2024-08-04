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Правительство ФРГ должно активизировать дипломатические усилия по скорейшему завершению конфликта на Украине, считает премьер-министр германской федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке.

"В Европе идет война два с половиной года", – цитирует его Tagesspiegel.

Он заметил, что нужно как можно скорее обеспечить мир в Европе, начав переговоры с Россией.

Чуть ранее с похожим заявлением выступил другой немецкий политик, премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Тот в интервью медиагруппе Funke высказал необходимость создания оборонительного союза между Европой и Россией.

"Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонное сообщество, которое сосредоточится на разрешении конфликтов на Европейском континенте", – цитирует его Welt.

Девятое мая обязательно наступит в украинском конфликте, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказывал, что для этого российские военные сейчас рискуют своими жизнями, приближая день победы.

