В МИД РФ считают, что интервенция в Нигер должна быть исключена – СМИ

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Интервенция в Нигер, где мятежники захватили власть и сместили президента, должна быть исключена, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

Так он прокомментировал просьбу свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума к США и международному сообществу помочь восстановить конституционный порядок в стране.

"Интервенция должна быть исключена. Они должны сами решать свои вопросы", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что происходящее в стране – это внутреннее дело Нигера. По словам источника, в России придерживаются принципа "африканским проблемам – африканское решение". По его мнению, они сами должны решать все эти вопросы.

Ранее свергнутый президент Нигера написал авторскую статью для The Washington Post, которую назвал "Моя страна атакована, а я взят в заложники".

Он попросил о помощи, отметив, что любая попытка свергнуть законно избранное правительство должна встречать сопротивление. По словам Базума, мятежники утверждают, что его экономическое и социальное управление, в том числе партнерство с Соединенными Штатами и Европой, нанесло ущерб Нигеру, сам же он эти обвинения отрицает.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили поддержку, заявив, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны. Кроме того, эти страны также сообщили о готовности покинуть экономическое сообщество стран Западной Африки.

Сам Чиани заявил, что не поддастся международному давлению и не восстановит Базума на посту президента страны.

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