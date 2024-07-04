Захарова: председатель ГА ООН забыл о пределах своих полномочий

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления председателя 78-й сессии Генассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса о якобы нарушениях со стороны Москвы Устава ООН в контексте СВО, сообщает RT.

Она подчеркнула, что Фрэнсис отметился новой порцией ангажированных высказываний. По ее мнению, он снова забыл о пределах своих полномочий, наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу всемирной организации.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона готова начать переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта, если Киев выполнит ряд условий. Так, для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

