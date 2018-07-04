Эксперт раскритиковал слова премьер-министра Польши о "Северном потоке-2"

4 июля, 21:21
Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul
Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что ЕС не нужен газопровод "Северный поток − 2", прокомментировал председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани.
По словам эксперта, Моравецкий "повторил хорошо известную позицию Польши, Украины и Прибалтики, то есть стран, в обход которых будет идти этот трубопровод из России в Германию". Грациани отметил, что это заявление польского премьера напрямую затрагивает интересы не только России, но и Германии, Финляндии, Швеции, которые "выиграют от создания новой энергетической инфраструктуры".
Эксперт подчеркнул, что мнение Польши вряд ли сможет помешать строительству газопровода, хотя при этом оно "подрывает попытки ряда стран Европейского союза восстановить отношения с Москвой".
"Чем больше Европа получает энергии, тем большую пользу это приносит европейским компаниям и социальной системе", − подытожил Грациани в интервью RT.
Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер также призвал остановить "Северный поток-2". Как и Моравецкий, он назвал газопровод "рычагом", при помощи которого Россия якобы стремится влиять на европейскую политику.
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