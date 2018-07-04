Матвиенко сообщила о планах посетить Северную Корею

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о планах посетить КНДР. По ее словам, программа и время поездки уточняются, вероятнее всего, визит состоится осенью.
В эти дни делегация российских парламентариев во главе со спикером СФ находятся в Китае. Туда они прибыли с официальным визитом. 4 июля Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудила вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
"Что касается моей поездки, я такое приглашение имею и планирую поехать с визитом в Северную Корею", − цитирует спикера Совфеда РИА Новости. По ее словам, называть конкретные сроки визита в КНДР пока рано, так как продолжается согласование по линии внешнеполитических ведомств.
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