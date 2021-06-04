В Польше отреагировали на отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa
Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что за решением Дании отозвать разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe могут стоять не только экологические вопросы.
"Это касается только фрагмента газопровода на территории Дании. Два остальные участка остаются абсолютно в безопасности. Вокруг них ничего не делается", – сказал Пшидач в эфире Польского радио.
Он добавил, что в интересах Польши и всей Европы как можно быстрее завершить данный проект.
Ранее сообщалось, что Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на прокладку польского газопровода Baltic Pipe.
Данное решение было обосновано тем, что меры по защите животных, места обитания которых могут быть затронуты проектом, были описаны недостаточно полно, а также в целом неэффективны для поддержания районов кормления и размножения животных на том же уровне, что и до начала работ.
Работы по прокладке Baltic Pipe были начаты в мае 2020 года. Его стоимость составляет более 1,5 миллиарда евро. Планируемая мощность – 10 миллиардов кубометров в год.
Власти Польши отмечают, что он имеет большое значение для экономики Европы и энергетического суверенитета ЕС.
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