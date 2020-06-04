МИД РФ надеется, что в Вашингтоне в отношении ВОЗ возобладает здравый смысл

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В МИД РФ надеются, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл в отношении Всемирной организации здравоохранения, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Надеемся, что возобладает здравый смысл. Сейчас, как никогда, нужны солидарность, готовность к многостороннему взаимодействию", – цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ, поскольку организация отказалась проводить требуемые реформы. Страна перенаправит эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения.

До этого Трамп обвинял ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.

Комментируя решение Трампа, Захарова заявила, что Вашингтон нанес удар по основам взаимодействия в здравоохранении. Она также отметила, что система здравоохранения США в период пандемии показала себя не с самой лучшей стороны.