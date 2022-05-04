ЕС изучает вопрос поставок Молдавии военной помощи – глава Евросовета

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Евросоюз изучает вопрос поставок дополнительной военной помощи Молдавии на фоне возможной эскалации в Приднестровье. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Кишинев.

"Для нас очень важно не допустить эскалации в Молдавии и в Приднестровье", – цитирует его ТАСС.

25 апреля в Приднестровье здание министерства государственной безопасности в Тирасполе обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. На следующий день был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который ретранслировал российские радиопрограммы. Позже с территории Украины обстреляли село Колбасна, где располагается склад с вооружением. Из-за произошедшего в Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности.

В МИД РФ позже заявили, что Россия встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье. В ведомстве отметили, что Москва решительно осуждает попытки вовлечь регион в происходящее на Украине и ожидает объективного расследования произошедшего.

До этого замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что задачей российской армии во время второго этапа спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, обеспечение коридора в Крым. По его словам, контроль над югом Украины даст ВС России еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения.

