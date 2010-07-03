США и Словакия выступили против "Северного потока – 2"

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Лидеры США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини в совместном заявлении по итогам пятничных переговоров в Вашингтоне высказались против проекта "Северный поток – 2", поддержав реверсные поставки газа на Украину, передает РИА Новости.

Президенты заявили о неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2, а также подчеркнули, что санкции против России должны оставаться в силе "до полного выполнения минских соглашений".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.