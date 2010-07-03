Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Внешнеполитическое ведомство цитирует выступление российской делегации на сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года в Нью-Йорке, которая посвящена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Представители России назвали ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. "Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками", − говорится в сообщении. Российская сторона призвала "начинать работать над приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера".
По мнению Москвы, процесс сокращения и ограничения ядерных вооружений нужно проводить поэтапно и в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности. Как пояснили участники российской делегации, ядерному разоружению препятствует то обстоятельство, что в Европе есть нестратегическое американское ядерное оружие. Делегация РФ также напомнила о "совместных ядерных миссиях" в рамках НАТО, которые предусматривают подготовку военных "неядерных" стран к возможному применению ядерного оружия США.
ООН приняла Договор о запрещении ядерного оружия в июле 2017 года. При этом в работе над документом не принимали участие ядерные державы, включая США и Россию.
Договор открыт для подписания с 20 сентября 2017 года. Чтобы он вступил в силу, его должны ратифицировать не менее 50 стран.
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