Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

00:12

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

политика безопасность

00:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Внешнеполитическое ведомство цитирует выступление российской делегации на сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года в Нью-Йорке, которая посвящена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Представители России назвали ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. "Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками", − говорится в сообщении. Российская сторона призвала "начинать работать над приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера".

По мнению Москвы, процесс сокращения и ограничения ядерных вооружений нужно проводить поэтапно и в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности. Как пояснили участники российской делегации, ядерному разоружению препятствует то обстоятельство, что в Европе есть нестратегическое американское ядерное оружие. Делегация РФ также напомнила о "совместных ядерных миссиях" в рамках НАТО, которые предусматривают подготовку военных "неядерных" стран к возможному применению ядерного оружия США.

ООН приняла Договор о запрещении ядерного оружия в июле 2017 года. При этом в работе над документом не принимали участие ядерные державы, включая США и Россию.

Договор открыт для подписания с 20 сентября 2017 года. Чтобы он вступил в силу, его должны ратифицировать не менее 50 стран.

политика безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика