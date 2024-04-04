Запад должен отказаться от идеи поражения РФ, чтобы восстановить ее доверие – Антонов

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Западу следует отринуть иллюзии о нанесении России стратегического поражения, чтобы восстановить доверие Москвы. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств", – приводит его слова РИА Новости.

Антонов также подчеркнул, что страны Запада растоптали азы дипломатии и долгие годы злоупотребляли доверием России. По его мнению, все происходящее сейчас является исключительным выбором западных стран, которые отрицали принцип неделимости безопасности.

Ранее посол усомнился в договороспособности администрации президента США Джо Байдена. Он заявил, что не хватит времени перечислять все договоры, из которых вышли американцы, и в этом виноваты как демократы, так и республиканцы.